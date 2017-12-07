ХАМАС призвал к новому восстанию против Израиля

Лидер группировки ХАМАС Исмаил Хания призвал к новому восстанию против Израиля. Поводом для этого призыва стало решение президента США Дональда Трампа официально признать Иерусалим столицей еврейского государства.

Об этом сообщает Reuters.

"Мы должны призвать и мы должны работать над запуском новой интифады перед лицом (угрозы) со стороны сионистского врага", - заявил Хания.

"Я принял решение о том, что настало время официально признать Иерусалим израильской столицей. Израиль является суверенным государством, которое вправе принимать решение о местонахождении собственной столицы", - заявил американский лидер 6 декабря. Также он поручил Госдепу начать работу по переносу посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.

В настоящее под термином интифада понимается вооруженная борьба палестинских арабов против Израиля. Движение ХАМАС основано в 1987 году. С 2007-го организация контролирует сектор Газа. Члены движения совершили сотни вооруженных нападений на израильтян на территории еврейского государства. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. В Австралии и Великобритании террористическим признают только ее боевое крыло.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров с палестинским лидером Махмудом Аббасом подтвердил, что намерен перенести американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

Ранее сообщалось, что Трамп может признать Иерусалим столицей Израиля. При этом переносить американское посольство из Тель-Авива в Иерусалим пока не планируется.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США рассматривают перенос посольства в Израиле в Иерусалим.

О намерении признать Иерусалим столицей Израиля Трамп заявлял еще в ходе предвыборной кампании перед президентскими выборами в 2016 году.