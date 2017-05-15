Хейли: Трамп не встретится с Ыном, пока КНДР не выполнит условия

Последний запуск баллистической ракеты средней дальности КНДР - следствие "паранойи" руководителя тоталитарного государства Ким Чен Ына на фоне недавних выборов президента в Южной Корее. Такую мысль выразила посол США в ООН Никки Хейли, пишет агентство Reuters.

На днях высокопоставленный чиновник КНДР говорил, что Пхеньян не против "при благоприятных условиях" пойти на диалог с Вашингтоном.

По словам Хейли, продолжение ракетных тестов Северной Кореей - "не способ сесть за стол переговоров с президентом США Дональдом Трампом".

"Ын может сидеть и ставить какие угодно условия, но пока он не станет соблюдать наши условия, мы с ним не встретимся", - уточнила она в интервью телеканалу ABC News.

Хейли добавила, что США продолжат "закручивать гайки" по Северной Корее международным давлением и возможными новыми санкциями.

Власти КНДР сообщили 14 мая о проведении испытания ракеты Hwasong-12, которая, как рассказала разведка, достигла высоты 2,1 км и за 30 минут пролетела 787 км. Евросоюз раскритиковал ракетные испытания Северной Кореи и назвал их "угрозой для мира во всем мире".