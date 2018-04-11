Химатака в Сирии: власти Британии сделали громкое заявление

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что ответственность за химическую атаку, которую провели в Сирии 7 апреля, несет режим Башара Асада.

Об этом свидетельствуют все имеющиеся данные, сообщает "Радио Свобода".

Стоит заметить, что раньше глава британского правительства говорила по телефону с президентом США Дональдом Трампом и просила больше доказательств, чтобы присоединиться к ответу всемирного сообщества Асаду.

Мэй подчеркнула, что на данный момент продолжаются консультации с союзниками Британии по выбору мер для пресечения дальнейшего применения химического оружия в Сирии и наказания виновных.

Напомним, 7 апреля в провинции Восточная Гута провели химическую атаку, жертвами которой стали по меньшей мере 85 человек.