Холодная атмосфера под русскими пальмами (Der Spiegel, Германия)

Ангела Меркель говорит, что является скорее плохой артисткой и с трудом умеет скрывать то, о чем думает. Если это так, то это был плохой знак, когда она с каменным выражением лица вышла во вторник после полудня в летней резиденции российского президента Владимира Путина на подиум для совместного заявления для прессы. На ее лице не было ни следа улыбки. Оценивая часовую беседу с Путиным, она не произнесла слово «хорошо», она даже не употребила дипломатическую формулировку «конструктивно». Она говорила об «обстоятельной» беседе.



Возможно ли еще более холодное обращение?



Что вообще подтолкнуло Меркель на визит в Сочи? Два года канцлер не была в России, в последний раз она была в Москве в мае 2015 года, чтобы в связи с празднованием 70-летия окончания войны возложить венок на могилу Неизвестного солдата. Долгое воздержание от поездок можно рассматривать как демонстративный жест Меркель по отношению к властному человеку, который на Украине с помощью военной силы передвинул границы.



В ведомстве канцлера долгое время говорили, что встреча имела бы смысл лишь в том случае, если бы налицо были конкретные успехи. И вдруг Меркель решается не только на поездку с непредсказуемым концом. Она по желанию Путина полетела также в Сочи на Черном море, в то место, с которым ее связывают не самые хорошие воспоминания. Во время ее посещения там в январе 2007 года Путин разрешил своему лабрадору разгуливать вокруг ног Меркель, хотя он знал, что она боится собак. Эта сцена стала символом плохих отношений между обоими.



То, что Меркель собралась в путь без каких-либо перспектив на уступки, следует отнести прежде всего за счет признания факта, что хотя с Путиным порой и трудно иметь дело, но что без него вообще ничего не продвигается. «Международная политика означает, что надо постоянно искать диалог», — сказала Меркель.



Ожесточенное противостояние



В июле канцлер будет хозяйкой саммита G20 в Гамбурге, на котором возможно лишь единогласное принятие итоговой декларации. Из Сочи Меркель возвращается по крайней мере с обещанием Путина вести себя конструктивно. «Россия готова поддержать президентство в G20», — заявил Путин. По его словам, он желает, чтобы саммит прошел успешно.

Гораздо более противоречивыми были высказывания по украинской теме. В последнее время не было никаких признаков разрядки обстановки в этой стране. Наоборот: недавно немецкие дипломаты сообщали в доверительном телефонном разговоре в совете НАТО-Россия, что имеются «противоположные представления», и нет никакого продвижения. «С российской точки зрения диалог на эту тему является бессмысленным», — так звучал краткий отрезвляющий вывод. Меркель сформулировала это в Сочи следующим образом: «Мы добиваемся прогресса только небольшими шагами».



Правда Путин поддержал сохранение нормандского формата с участием Франции, Германии, России и Украины, в рамках которого должен быть разрешен это кризис. Но он дал понять, что видит в правительстве в Киеве главных виновников того, что в преодолении этого кризиса нет прогресса. Меркель ответила: «У нас различное мнение о том, что является причиной конфликта».



Украинский кризис стал таким сложным еще и потому, что США как фактор силы в этом регионе пока никак себя не проявили. Барак Обама (Barack Obama) поддерживал дипломатические усилия Меркель и европейцев и вместе с ними добивался введения санкций против России. Так Германия могла по крайней мере предотвратить, чтобы в Вашингтоне вперед пробились «ястребы», которые поставляют оружие США на Украину и тем самым еще более подогревают этот конфликт.



Отсутствие отношений между Путиным и Трампом



Сразу после избрания Дональда Трампа в Берлине опасались, что новый президент за спиной европейцев договорится с Путиным и поделит мир на сферы влияния. Во всяком случае во время предвыборной борьбы Трамп очень дружелюбно отзывался о Путине.



Однако потом советник по вопросам безопасности Трампа Майкл Флинн (Michael Flynn) споткнулся на сомнительных связях с Россией, и новый президент вынужден был защищаться от обвинения в том, что пришел в Белый дом с дружеской поддержкой российской секретной службы. С тех пор тон его значительно охладел, хотя оба политика поддерживают регулярные контакты. Непосредственно после встречи с Меркель Путин хотел провести телефонный разговор со своим коллегой в Вашингтоне.



Меркель, по ее словам, хотела бы, чтобы Трамп и Путин наладили разумные рабочие отношения. Без обоих ни в Сирии, ни на Украине ничего не продвигается, однако до сих пор оба президента еще ни разу не встречались. Даже китайский президент Си Цзиньпин (Xi Jinping) побывал уже в резиденции Трампа во Флориде, и это несмотря на то, что еще во время предвыборной борьбы Трамп с горечью жаловался на эту страну.



Пока запланировано, что Трамп и Путин впервые увидятся в июле на саммите Большой двадцатки в Гамбурге. Меркель хотелось бы, чтобы уже заранее была согласована дата встречи. Во-первых, потому что на этот саммит, на котором Меркель хочет выступить с блеском, большое влияние окажет встреча обоих политиков. Во-вторых, потому что канцлер желает окончания периода неопределенности в расстановке политических сил.



«Мы никогда не вмешиваемся»



Потому что вполне возможно, что это помогло бы и в Сирии. Путин давно обвиняет Запад в том, что тот своей политикой поддерживает не повстанцев, а террористов. В разговорах с канцлером Путин каждый раз заявлял ей, что хотя Запад и хочет свергнуть правителя Асада, но не может предложить никакой настоящей альтернативы.



Меркель хотела на встрече с Путиным высказаться за так называемые зоны безопасности для гражданского населения. «Эту концепцию можно было бы развивать и дальше», — сказала она на совместной пресс-конференции. Путин со своей стороны ни единым словом не отозвался на это предложение.



Результат поездки на Черное море был скорее отрезвляющим. Это относится не только к крупным международным кризисам, но и к теме прав человека. Меркель, по ее словам, говорила также о преследовании гомосексуалистов в Чечне. Но, как показывал опыт, никто и не ожидал, что призывы из Германии произведут на Путина какое-то впечатление.



И остается еще опасение, что Россия может попытаться вмешаться в предвыборную борьбу на выборах в бундестаг. Когда Путина спросили, может ли Меркель быть уверена в том, что Россия не хочет оказывать влияния на выборы в Германии, российский президент возмущенно отверг такую инсинуацию. «Мы никогда не вмешиваемся в политический процесс других стран», — сказал он.



Меркель не была так уж в этом уверена. Хотя она, по ее словам, не робкий человек, но все же добавила: «В российской военной доктрине гибридная война играет свою роль».

Рене Пфистер