Хорватія змінює правила в'їзду для українців

30 листопада нинішнього року Штаб цивільного захисту Республіки Хорватія ухвалив рішення про тимчасову заборону та обмеження перетину кордону Республіки Хорватія.

Рішення набирає чинності 1 грудня та діє до 15 грудня 2020 року, повідомляє посольство Хорватії.

Заборона не поширюється на громадян України, які мають чиннну посвідку на проживання в країнах ЄС та прибувають в Хорватію безпосередньо з країн Європейського Союзу, які входять до зеленого списку країн, визначених Європейським центром з контролю та профілактики захворювань, не мають ознак хвороби та не були в тісному контакті з хворою людиною.

Громадяни України з дозволом на проживання в країнах ЄС, які проїжджали транзитом без затримання через інші країни ЄС до контрольно-пропускних пунктів Хорватії, на прикордонному переході повинні довести, що вони не затримувалися в транзитних країнах, і в цьому випадку заборона з цього рішення не поширюється на них.

Іншим громадянам України, які прямують із країн ЄС, буде дозволено в'їзд до Республіки Хорватія за умови пред'явлення негативного результату ПЛР-тесту на SARS-CoV-2, якщо тест є не давніший, як 48 годин (рахуючи від часу взяття забору до прибуття на прикордонний перехід), або з обов'язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

Громадяни України, які постійно проживають в Україні, мають право в'їжджати в Хорватію за виняткових підстав: Медичні працівники, дослідники у галузі охорони здоров'я, працівники по догляду за людьми похилого віку.

Прикордонники.

Працівники у транспортній галузі.

Дипломати, співробітники міжнародних організацій, військові, працівники поліції, працівники в гуманітарній сфері та особи цивільного захисту при виконанні своїх службових обов'язків.

Особи, які подорожують транзитом.

Особи, які подорожують з метою навчання.

Моряки.

Особи, які подорожують з невідкладних особистих/сімейних причин, ділових причин чи мають інші економічні інтереси.

Громадянам України, які вказані у пунктах 1, 7 і 8, буде дозволено в'їзд у Хорватію за наявності негативного результату ПЛР-тесту, дійсного 48 годин, або за умови в'їзду в Хорватію з обов'язковим проходженням самоізоляції до здачі відповідного ПЛР-тесту в Хорватії та отримання негативного результату.

Транзит. Особи, які прямують Хорватією транзитом, повинні залишити територію країни впродовж 12 годин з моменту в'їзду.

За наявності підстави для в'їзду до Хорватії необхідно зареєструвати свій намір на сайті МВС Хорватії та роздрукувати реєстраційний номер заявки - таке підтвердження пришвидшить перетин кордону, однак не є дозволом на в'їзд від МВС Хорватії.

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