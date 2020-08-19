Христя Фріланд очолила міністерство фінансів Канади

Новим міністром фінансів Канади стала Христя Фріланд, яка у другому уряді Джастіна Трюдо також зберегла за собою посаду віцепрем'єра.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, церемонія інавгурації нових членів уряду Канади відбулася в Оттаві.

Обов'язки Фріланд, пов'язані з налагодженням відносин між центральним урядом та владою канадських провінцій і територій, перейдуть до Домініка Леблана, який нині очолює Таємну раду Канади.

Усі інші міністри зберегли свої ролі у чинному уряді.

Попередній міністр фінансів Канади Біл Морно оголосив про свою відставку в понеділок. За інформацією ЗМІ, причиною цього рішення стало його розходження у поглядах із Джастіном Трюдо на необхідні кроки для підтримки та відновлення економіки в умовах коронакризи.

Через масштабні заходи із підтримки економіки дефіцит цьогорічного державного бюджету Канади досяг небачених з часів Другої світової війни розмірів.

Як відомо, Христя Фріланд - етнічна українка, канадська письменниця, журналістка і політик.