Ким Чен Ын бредит войной - представитель США в ООН

Своими испытаниями ядерного оружия и другими незаконными действиями Северная Корея явно демонстрирует намерение развязать войну.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель США в этой международной организации Никки Хейли, сообщает корреспондент Укринформа.

"Злоупотребление использованием Ким Чен Ыном ракет и его ядерные угрозы показывают, что он молит о войне", - сказала Хейли.

Она отметили, что США очень хотели бы избежать вооруженного противостояния с северокорейским режимом, но имеют "ограниченное терпение". "США никогда не стремятся к войне. Не хотим мы ее и сейчас. Но терпение нашего государства не бесконечно. Мы будем защищать наших союзников и нашу территорию", - отметила дипломат.

Хейли добавила, что действия лидера КНДР "нельзя считать оборонительными". "Он хочет получить признание (его страны - ред.) в качестве ядерной державы. Однако, такой статус не означает использование этого ужасного оружия для устрашения других. Ядерные государства понимают свою ответственность. Ким Чен Ын не демонстрирует этого осознания", - подытожила представитель США. Читайте также: Штаты в Совбезе ООН выступили за самые жесткие санкции для КНДР

Как известно, в понедельник в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе США, Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи из-за ядерных испытаний КНДР.

Третьего сентября в КНДР заявили, что успешно испытали водородную бомбу. Соседние страны - в частности, Китай, Южная Корея и Япония заявили о мощных землетрясениях, которые произошли приблизительно во время проведения испытаний.