Ким Чен Ын две недели не появлялся на публике, - Yonhap

Последний раз информация о деятельности Ким Чен Ына появлялась в северокорейских СМИ более двух недель назад

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не появлялся на публике в течение 15 дней. Об этом сообщает агентство "Yonhap".

Агентство отмечает, что в период с конца июля по конец августа лидер КНДР посетил 30 хозяйственных объектов. Указано, что последний раз информация о деятельности Ким Чен Ына появлялась в северокорейских СМИ более двух недель назад, когда он был на фабрике медицинского оборудования и присутствовал на похоронах бывшего министра народных вооруженных сил Северной Кореи Ким Ен Чхуна 21 августа.

"Yonhap" подчеркивает, что отсутствие лидера КНДР привлекло внимание, так как в воскресенье, 9 сентября, будет отмечаться 70-я годовщина основания Северной Кореи.

Агентство допускает, что Ким Чен Ын мог сконцентрироваться на дипломатических стратегиях на фоне отсутствия подвижек в переговорах с США. Также под вопросом оказалась встреча главы КНДР со спецпредставителями Сеула, которые должны посетить Пхеньян 5 сентября.

Напомним, как писало РБК-Украина, 21 августа глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он "скорее всего" еще раз встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, чтобы окончательно убедить Пхеньян отказаться от своего ядерного оружия.

Однако уже 26 августа контролируемая Пхеньяном государственная газета Северной Кореи (КНДР) обвинила США в подготовке заговора.