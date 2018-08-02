Ким Чен Ын написал очередное письмо Дональду Трампу

Президент США Дональд Трамп получил новое письмо от лидера КНДР Ким Чен Ына, сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Подробности она не озвучила, передает Reuters.

«Было получено письмо от лидера Кима (Ким Чен Ына) для президента Трампа (Дональда). Продолжающийся обмен корреспонденцией между лидерами происходит в развитие их встречи в Сингапуре и нацелен на продвижение обязательств, взятых на себя США и КНДР в рамках совместного американо-северокорейского заявления»,— сказала госпожа Сандерс.

Ранее 2 августа Дональд Трамп поблагодарил в Twitter Ким Чен Ына за передачу США останков американских военнослужащих, погибших в годы Корейской войны (1950-1953 годы), а также за полученное от него «приятное письмо» и выразил надежду на скорую личную встречу.

В июне этого года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, на котором встретились Дональд Трамп и Ким Чен Ын. По его итогам господин Трамп заявил, что подписал «подробный» документ с КНДР, и добавил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова начнется «очень быстро». Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал подписание итогового документа саммита «новым стартом» в отношениях двух стран и пообещал «большие перемены» в будущем.