Ким Чен Ын направил Асаду телеграмму с поддержкой

Телеграмма лидера КНДР Ким Чен Ына сирийскому президенту Башару Асаду была приурочена к 71-й годовщине независимости Сирии.

Ким Чен Ын назвал ракетный удар США "безрассудным актом вторжения" Фото: ЕРА

Глава северокорейского государства Ким Чен Ын направил телеграмму президенту Сирии Башару Асаду, в которой осудил ракетный удар США по авиабазе Шайрат и выразил свою поддержку Сирии, сообщает агентство Yonhap.

Телеграмма была приурочена к 71-й годовщине независимости Сирии.

В телеграмме Ким Чен Ын назвал ракетный удар США "безрассудным актом вторжения" и выразил "решительную поддержку и солидарность c действиями правительства и народа Сирии по достижению справедливости".

Агентство пишет, что телеграмма Ким Чен Ына последовала после аналогичного поздравления Асада со 105-й годовщиной рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск Сирии. Это первый случай применения вооруженных сил США против сирийских правительственных войск.

Решение Трампа стало ответом на применение войсками Асада химического оружия в провинции Идлиб в ходе атаки 4 апреля, заявили в минобороны США. 8 апреля правозащитники из Сирийской обсерватории по правам человека сообщили, что в результате химической атаки погибло 87 жителей, в том числе 31 ребенок в возрасте до 18 лет и 20 женщин.