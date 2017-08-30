Ким Чен Ын назвал последний пуск ракеты прелюдией к атаке на Гуам

Глава КНДР Ким Чен Ын заявил, что очередной запуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи является "важной прелюдией" перед атакой на американский остров Гуам.

Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при запуске в понедельник.

"Последние учений по запуску баллистических ракет в условиях, соответствующих военному времени, - это первый шаг военной операции Корейской народной армии в тихоокеанском регионе и важна прелюдия в действиях по сдерживанию Гуама", - цитирует Ким Чен Ына агентство.

Как сообщалось ранее, 28 августа из окрестностей международного аэропорта Сунан в Пхеньяне военные КНДР запустили баллистическую ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане.

Совет Безопасности ООН единогласно осудил последний запуск, призвав Пхеньян свернуть свою ракетную программу.