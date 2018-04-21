Ким Чен Ын объявил о замораживании ядерных и ракетных испытаний

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна заморозит испытания ядерного оружия и баллистических ракет и закроет полигон ядерных испытаний. Об этом сообщает южнокорейское информагентство Yonhap.

"С 21 апреля Северная Корея остановит ядерные испытания и запуск межконтинентальных баллистических ракет", - цитирует Yonhap северокорейские государственные СМИ.

Президент США Дональд Трамп откликнулся на заявление Пхеньяна сообщением в Twitter, оценив ее как "хорошую новость и для самой Северной Кореи, и для всего мира", и добавив, что он ждет встречи с северокорейским лидером.

Встреча Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа ожидается в ближайшем будущем. Точную дату пока не называют.