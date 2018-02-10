Ким Чен Ын пригласил президента Южной Кореи посетить КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи Мун Чже Ину приглашение посетить Пхеньян "как можно скорее".

Приглашение лидера КНДР озвучила его младшая сестра Ким Ин Чжон во время встречи северокорейской делегации с президентом Южной Кореи, сообщает Yonhap.

Ким Чен Ын предложил приурочить визита президента Южной Кореи в Пхеньян к проведению третьего межкорейского саммита.

Ранее сообщалось, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял у себя официальную делегацию из КНДР, в состав которой входит сестра лидера КНДР Ким Ин Чжон