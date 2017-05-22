Ким Чен Ын приказал начать серийное производство баллистических ракет

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын был удовлетворен последним запуском баллистической ракеты среднего радиуса и объявил о начале ее серийного производства

Поэтому Северная Корея назвала запуск ракеты успешным, сообщает издание Reuters.

Военные КНДР подтвердили, что технология управления боеголовкой на поздней стадии запуска была успешной, что свидетельствует о дальнейшем продвижении в возможности поражать цели США.

"С гордостью заявляя, что скорость ударов ракеты является очень точной, а (баллистическая ракета, - ред.) Pukguksong-2 - это успешное стратегическое оружие, Ким Чен Ын одобрил развертывание этой системы оружия для действий", - цитирует издание северокорейские СМИ .

Напомним, 21 мая КНДР провела испытания баллистической ракеты средней дальности.

14 мая Северная Корея осуществила еще один тестовый запуск баллистической ракеты через несколько дней после вступления в должность нового президента в Южной Корее.

СМИ сообщили, что ракета упала на расстоянии примерно 100 км (60 миль) от российского Владивостока.

19 мая ВМС США отправили авианосец "Рональд Рейган" к берегам Корейского полуострова в условиях обострения напряженности в регионе.