Ким Чен Ын выразил готовность встретиться с премьер-министром Японии

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын во время встречи с президентом республики Корея Му Чжэ Ином сообщил о готовности встретиться с премьер- министров Японии Синдзо Абэ. Южнокорейский президент, в свою очередь, проинформировал об этом главу японского правительства в ходе телефонного разговора в воскресенье, 29 апреля, передает Yonhap.

Лидеры Южной Кореи и Японии обсудили результаты встречи в Панмунджоме. По словам Му Чжэ Ина, он рассказал Ким Чен Ыну о желании Токио нормализовать отношения с Пхеньяном.

В Офисе президента Южной Кореи заявили, что тот готов "проложить мост между КНДР и Японией".

Напомним, 27 апреля в демилитаризованной зоне на Корейском полуострове состоялась встреча президента Республики Корея Му Чжэ Ина с диктатором КНДР Ким Чен Ыном. Они договорились о подписании мирного договора и возобновлении железнодорожного сообщения между странами. Ким Чен Ын также пообещал "не будить" президента Южной Кореи ракетными запусками.

Перед этим с Ким Чен Ыном встретился экс-директор ЦРУ Майком Помпео, которого президент США Дональд Трамп выдвинул на должность госсекретаря.

Трамп подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном в ближайшее время и заявил, что рассматривает пять вариантом мест для проведения переговоров.

25-27 марта северокорейский диктатор Ким Чен Ын посетил Китай и встретился с председателей Си Цзиньпином. Визит в Пекин стал его первым международным визитом. Ким Чен Ын заявил о возможности ядерного разоружения в случае встречных шагов США и Южной Кореи.

По данным Tokyo Shimbun, Ким Чен Ын готов свернуть ядерную программу в обмен на денежную компенсацию и гарантии сохранения тоталитарного режима в КНДР.

Перед этим Северная Корея согласилась ввести мораторий на испытания ядерного оружия и ракет, если Соединенные Штаты начнут переговоры с Пхеньяном, а аткже предоставят гарантии безопасности.