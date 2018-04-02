Ким Чен Ын выразил восхищение выступлением южнокорейских музыкантов

Лидер КНДР Ким Чен Ын остался доволен концертом южнокорейских артистов в Пхеньяне, который он посетил вместе с супругой в воскресенье.

По его словам, данное выступление является демонстрацией единства корейской нации, сообщает Интерфакс со ссылкой на северокорейские СМИ.

Лидер КНДР сказал, что восхищен выступлениями, и назвал факт концерта "возможностью принести весну мира" на Корейский полуостров.

Ким Чен Ын выразил надежду, что визит делегации Южной Кореи "означает серьезную возможность продемонстрировать единство корейской нации".

Он высказался за дальнейшее развитие культурного обмена между двумя странами.

Пресс-служба президента Южной Кореи в свою очередь отметила, что посещение Ким Чен Ыном концерта "стало хорошим признаком", и это будет способствовать объединению страны и диалогу между двумя Кореями.

Напомним, 1 апреля Ким Чен Ын посетил концерт южнокорейских поп- исполнителей в Пхеньяне.

Концерт под названием Весна идет прошел в Большом драматическом театре Пхеньяна. В нем участвовали 11 исполнителей из Южной Кореи, в том числе герлз-бенд Red Velvet, который относится к направлению K-pop (корейский поп). Всего в КНДР приехали 150 музыкантов, спортсменов и журналистов.

Это первый раз, когда лидер КНДР посетил концерт южнокорейских музыкантов.