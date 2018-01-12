Ким Чен Ын заявил, что в КНДР переживут еще хоть 100 лет санкций

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что даже если против Северной Кореи будут введены санкции на 10 или 100 лет, у страны не возникнет трудностей.

Об этом сообщает "Газета" со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"У нас есть основа самостоятельной национальной экономики, и у нас есть сильный научно-технический потенциал и их блестящие умы, так что у нас не возникнет трудностей, даже если враги введут санкции на 10 и на 100 лет", - сказал Ким Чен Ын, выступая в Академии наук КНДР.

Напомним, что ЕС расширил санкции против КНДР в рамках резолюции Совбеза ООН. В список санкций добавили 16 физлиц и Министерство народных вооруженных сил КНДР. Всего в этот список включены 79 человек и 54 организации в соответствии с требованиями Совбеза ООН. Еще 41 человек и 10 организаций включили по инициативе ЕС.

Как сообщала "Страна", спецслужбы США назвали своим провалом успех ракетно- ядерной программы КНДР.