Кинематографисты Чехии проведут "цепную" голодовку в поддержку Сенцова

Чешские кинематографисты с 21 августа начнут "цепную" голодовку в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, который уже 100 дней голодает в российской тюрьме.

Об этом сообщает "Радио Прага".

Одним из инициаторов акции стал документалист Вит Янечек из Ассоциации режиссеров, сценаристов и драматургов (ARAS).

Ранее кинематографисты Чехии обращались к депутатам Нижней палаты чешского парламента и сенаторам с призывом выступить в поддержку Сенцова и направить соответствующий протест Кремлю.

Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов, незаконно осужденный в России к 20 годам колонии, 14 мая 2018 года объявил голодовку, требуя освободить всех украинцев-политзаключенных Кремля.Так, Олег голодает уже 100 дней.

Сестра Сенцова Наталья Каплан заявила, что состояние здоровья Олега катастрофическое. Также она отметила, что украинский режиссер "теряет надежду" на свое освобождение.

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