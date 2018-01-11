Кипрская компания Дерипаски подала в суд на Манафорта за мошенничество

Компания Surf российского миллиардера обвиняет Пола Манафорта в мошенничестве на сумму свыше 26 млн долларов

Зарегистрированная на Кипре компания Surf Horizon Limited российского миллиардера Олега Дерипаски обвиняет экс-главу предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта и его бизнес-партнера Рика Гейтса в мошенничестве на миллионы долларов. Соответствующий иск зарегистрирован в Верховном суде штата Нью-Йорк в среду, 10 января.

Согласно тексту искового заявления, в 2007-2008 годах Surf перевела Манафорту и Гейтсу 18,9 млн долларов для инвестиций в группу украинских телекоммуникационных компаний Black Sea Cable, а также еще 7,6 млн долларов на управление этими инвестициями. "Свыше 26 млн долларов пропали, а цель инвестиций Surf не была достигнута, но Манафорт и Гейтс не могли объяснить, что случилось" - говорится в документе.

Представители российского бизнесмена утверждают, что у них есть доказательства того, что ответчики "перенаправили себе миллионы долларов из того, то Surf заплатила их компаниям". Они требуют возмещения убытков в размере 25 млн долларов, а также компенсации ущерба "от мошеннических действий" ответчиков в размере, который определит суд.

Пол Манафорт и Рик Гейтс являются фигурантами уголовного дела, возбужденного спецпрокурором США по России Робертом Мюллером. Их обвиняют, в частности, в сговоре с целью отмывания денег и незарегистрированной деятельности в качестве "иностранных агентов". По данным следствия, Манафорт и Гейтс с 2006 года действовали в интересах Виктора Януковича и его Партии регионов.

по материалам: Deutsche Welle