Киргизький спецназ покинув село, де знаходиться екс-президент, але обстановка в районі резиденції Атамбаєва залишається напруженою

Співробітники правоохоронних і силових структур покинули село Кой-Таш, в якому знаходиться резиденція екс-президента Киргизії Алмазбека Атамбаєва.

Після штурму будинку Атамбаєва шість співробітників киргизького спецназу стали заручниками.

Обстановка в районі резиденції Атамбаєва залишається напруженою.

Раніше прихильник Алмазбека Атамбаєва Равшан Джеенбеков закликав владу до спокою. За його словами, колишній президент зараз знаходиться в своїй кімнаті в будинку в Кой-Таші, з ним все в порядку.

Нагадаємо, що спецназ Киргизії в середу здійснив спробу силового захоплення екс-президента, яка провалилася. Під час штурму і після нього одного бійця спецназу було вбито і ще 36 осіб отримали травми і поранення. Також стало відомо, що чинний президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков перервав відпустку і попрямував до Бішкеку, повідомила прес-служба глави киргизької держави. Також він скликав Раду безпеки країни.