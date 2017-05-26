Китай готов к переговорам про безвиз и ЗСТ с Украиной

Посол Китая в Украине Ду Вэй сообщил, что его страна готова к переговорам с Украиной по введению зоны свободной торговли и взаимному безвизовому режиму. Посол подчеркивает, что Китай ожидает сигнала от Украины и готов сразу преступить к переговорам по этим вопросам.

Ранее посол КНР в Украине Ду Вей заявил, что Пекин твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

В ноябре прошлого года посол КНР в Украине Ду Вэй заявил, что Пекин инициирует создание зоны свободной торговли с Украиной.

Ранее Китай заявил о намерении создать в рамках проекта "Шелковый путь" фонд объемом 10 миллиардов евро для инвестиций в Восточную Европу. Интерес к инвестированию в новый фонд уже проявили ряд государств Центральной и Восточной Европы.

По материалам: Интерфакс-Украина