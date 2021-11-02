Китай, Росія та Індія не підписали зобов'язання зі скорочення викидів метану

Близько 90 країн приєдналися до Глобальної ініціативи зі скорочення викидів метану на 30% до 2030 року з рівня 2020 року.

Як передає Укрінформ, про це сказав високопосадовець адміністрації президента США Джо Байдена, повідомляє Reuters.

За словами чиновника, до Глобального зобов'язання щодо скорочення викидів метану, про запуск якого ЄС та США оголосили у вересні, приєдналася половина країн з 30 найбільших у світі джерел викидів метану, на які припадає дві третини світової економіки.

Серед нових країн, які будуть офіційно оголошені у вівторок, Бразилія - одне з п'яти найбільших у світі джерел викидів метану. Зазначається також, що Китай, Росія та Індія, які входять у п'ятірку найбільших джерел викидів метану, не підписали зобов'язання.

Країни зобов'язуються досягнути колективної мети щодо скорочення приблизно на третину світових викидів метану до 2030 року. У разі успіху очікується зменшення глобального потепління щонайменше на 0,2 градуса за Цельсієм до 2050 року.

Як повідомлялося, метан вважається потужним парниковим газом. За останнім звітом Міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, його викиди спричиняють половину чистого зростання середньої температури на 1,0 градус за Цельсієм з доіндустріальної епохи. Через це зменшення метану в атмосфері є істотним чинником у процесі так званої декарбонізації енергетичного сектору.

31 жовтня у Глазго під егідою ООН розпочалася кліматична конференція СОР- 26, що триватиме до 12 листопада.

Саміт у Глазго проходить із запізненням на рік через пандемію коронавірусу. Шість років тому у Парижі близько 200 країн узгодили індивідуальні плани у боротьбі з глобальним потеплінням. Згідно з Паризьким пактом, країни мають переглядати свої попередні зобов'язання щодо скорочення викидів вуглецю кожні п'ять років, а потім оголошувати про плани зі ще більшого та швидшого скорочення.

Президент Володимир Зеленський 2 листопада разом з іншими лідерами візьме участь у започаткуванні ініціативи щодо скорочення викидів метану.