Китай впервые запустил национальный грузовой космический корабль

В четверг, 20 апреля, в Китае осуществили запуск первого национального грузового космического корабля "Тяньчжоу-1", сообщает cctv.

Стоит отметить, что запуск был произведен с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-7" с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань.

Корабль должен будет доставить на орбиту более шести тонн груза для космической лаборатории "Тяньгун-2".

После запуска космический корабль три раза будет дозаправлять "Тяньгун-2".

На собственной орбите "Тяньчжоу-1" проведет около трех месяцев, а также около двух месяцев после состыковки с лабораторией.

Китай также планирует запустить основной модуль своей космической станции в 2018 году для тестирования соответствующих технологий.

Как сообщал MIGnews.com.ua, во время пресс-конференции исследователи из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства рассказали об обнаружении данных, согласно которым можно предположить, что на одном из спутников Сатурна Энцеладе, возможно, существует жизнь.