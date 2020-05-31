Китай запустив у космос ракету з двома супутниками

Китай здійснив успішний запуск ракети-носія "Чанчжен-2D", яка вивела на орбіту два супутники.

Ракету запустили з космодрому з космодрому Цзюцюань у провінції Ганьсу j 16:53 за місцевим часом (11:53 за Києвом - Ред.) у неділю, 31 травня, передає Xinhua.

У космос відправили Gaofen-9, апарат дистанційного зондування Землі з високим дозволом, і супутник HEAD-4.

HEAD-4 призначений для підтримки морської навігації та авіації, а також збору інформації в інтернеті речей.

Gaofen-9 у КНР обіцяють використовувати в дорожньому будівництві, міському плануванні, сільському господарстві, а також при ліквідації наслідків стихійних лих.

Цей запуск став 333-м за рахунком для ракет серії "Чанчжен" (Великий похід, - Ред.).

Китай зробив космічну програму своїм основним пріоритетом, оскільки до 2030 року він планує наздогнати США і стати провідною космічною державою. Не пізніше цього терміну Пекін має намір відправити пілотовану місію на Місяць, а потім побудувати на ньому базу.