Китай збрехав про кількість хворих і загиблих від коронавірусу - розвідка США

Звіти американської розвідки свідчать, що уряд Китайської Народної Республіки навмисно применшував кількість заражених і померлих від коронавірусу COVID-19 на своїй території, починаючи з грудня минулого року.

Про це повідомило в середу американське інформагентство Bloomberg із посиланням на три офіційних джерела в адміністрації США.

"Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу на своїй території, скоротивши у своїх доповідях як загальну кількість захворювань, так і летальних випадків від цієї хвороби", - зауважили американські чиновники на умовах анонімності.

Вони не вдавалися в деталі розвідувального звіту, пославшись на секретність інформації. Однак, чиновники підкреслили, що дані американської розвідки вказують на свідоме применшення китайською владою наслідків від COVID-19.

При цьому вказується на те, що китайський уряд постійно змінював методологію підрахунку хворих. Крім того, у звіті йдеться про тисячі урн для загиблих у провінції Хубей.

Спалах коронавірусу почався в китайській провінції Хубей наприкінці 2019 року. Офіційний Пекін публічно повідомив лише про 82 тис. випадків захворювання й 3,3 тис. смертей. У США наразі налічується понад 200 тис. інфікованих осіб і понад 4 тис. летальних випадків.

Як заявив у цьому зв'язку віцепрезидент США Майк Пенс, світ краще би підготувався до пандемії, якби Китай розповів про реальний стан речей. Водночас, координаторка команди Білого дому щодо реагування на спалах коронавірусу Дебора Біркс наголосила у вівторок, що офіційна звітність Китаю бралася за основу для вивчення природи вірусу й розрахування моделей поширення хвороби в інших місцях світу.

Зараз у світі налічується 905 279 хворих коронавірусом людей. При цьому, 45 371 особа померла, 190 710 людей повністю одужали.