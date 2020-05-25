Китай згоден на міжнародне розслідування щодо COVID-19, але без втручання політики

Китай відкритий для спільних зусиль міжнародної наукової спільноти з виявлення джерела вірусу - об'єктивного і без втручання політики.

Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І, повідомляє CGTN.

"Китай завжди був відкритий для спільних зусиль міжнародної наукової спільноти з виявлення джерела вірусу і вважає, що цей процес повинен бути професійним, неупередженим і конструктивним, а також повинен бути вільним від політичного втручання, поважати суверенну рівність націй і уникати презумпції вини", - сказав він.

Глава МЗС також підкреслив, що процес розслідування "повинен бути відкритим, прозорим, об'єктивним і раціональним".

При цьому відстеження походження вірусу не повинне підривати пріоритет порятунку життів, співробітництва між країнами або участі ВООЗ.

Президент США Дональд Трамп жорстко розкритикував Китай з приводу початкової відповіді країни на пандемію, яка призвела до загибелі понад 330 000 осіб і економічної кризи по всьому світу.

Також Трамп звинуватив ВООЗ в тому, що вона допомагала Китаю приховувати дані про епідемію коронавірусу.