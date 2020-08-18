Китайська вакцина проти COVID-19 з'явиться на ринку в кінці грудня

Китайська вакцина проти коронавірусу COVID-19 з'явиться на ринку в кінці грудня цього року.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на державне інформагентство Китаю ECNS.

За словами керівника Китайської національної фармацевтичної групи (Sinopharm) Лію Джінжена, вакцина буде коштувати менш ніж 1000 юанів (144 долари США) за дві дози.

Він також додав, що не всі 1,4 млрд громадян Китаю повинні вакцинуватися. Джінжен зазначив, що сам уже вакцинувався двома дозами і не відчуває побічних ефектів.

Нагадаємо, вчора в Китаї видали перший патент на вакцину проти COVID-19.

Наприкінці липня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена китайською компанією, в Україні орієнтовно коштуватиме 1 тис. гривень. Ляшко повідомив, що компанія вже на третій клінічній стадії і перша серед розробників у списку ВООЗ.

За його словами, вакцинуватимуть у першу чергу лікарів, співробітників силових структур, людей похилого віку та людей з хронічними захворюваннями. При цьому, згідно даними опитування КМІС, 42% українців не збираються робити щеплення від коронавірусу.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус заявив, що аби вакцинувати від коронавірусної інфекції всіх мешканців планети, знадобиться понад 100 мільярдів доларів.