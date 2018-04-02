Китайская станция "Тяньгун-1" вошла в атмосферу и распалась над Тихим океаном

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" вошла в атмосферу над Тихим океаном и сгорела.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство "Синьхуа", передает 112.ua.

По предварительным данным, станция вошла в атмосферу над южной частью океана в 08.15 по пекинскому времени (03.15 по Киеву), большая часть сгорела в атмосфере.

Более детальной информации, в том числе о наличии обломков и месте их падения, пока не сообщается.

Станция "Тяньгун-1" была запущена в сентябре 2011 года в качестве первой попытки Китая организовать собственное присутствие в космосе. За время работы к ней успешно пристыковались три грузовых корабля. В 2016 году было объявлено об успешном завершении миссии, однако спустя несколько месяцев после этого стало известно, что Китай потерял контроль над станцией.

Хвиля

http://hvylya.ne