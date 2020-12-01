Китайський космічний апарат успішно сів на Місяць

Китайський космічний апарат "Чан'е-5" здійснив успішну посадку на поверхню Місяця. У разі успіху місії Китай стане третьою в історії країною, яка збере місячний ґрунт із поверхні супутника Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

"Чан'е-5" приземлився неподалік гори Рюмкера в Океані Бур на заході видимого боку Місяця. Апарат має 48 годин для збору місячного ґрунту - орієнтовно 2-4 кілограми. Для цього він пробурить поверхню роботизованою рукою і за допомогою іншого апарата перенесе зразки на модуль, що нині перебуває на орбіті Місяця.

CCTV-13 just ran this. #China #Moon #Change5 pic.twitter.com/gxXBNr7mz6 - Jonathan Amos (@BBCAmos) December 1, 2020

Зразки, які планує зібрати "Чан'е-5", будуть зібрані в раніше невивченому районі Місяця і мають на меті допомогти науковцям зрозуміти походження супутника Землі.

У разі успіху місії Китай стане третьою в історії країною після США та СРСР, яка здійснила забір зразків місячного ґрунту. Остання місія такого роду відбулася у 1976 році: тоді радянський космічний апарат "Луна-24" зібрав близько 200 грамів місячного ґрунту.

Як повідомлялося, китайська космічна місія стартувала 23 листопада. Ракета- носій "Чанчжен-2" вивела на орбіту підйомний, сервісний та спусковий модулі, а також капсулу повернення.

Після збору зразків спусковим модулем підйомний модуль вирушить назад до місячної орбіти, де на них "чекатиме" сервісний модуль. Звідти всі модулі мають повернутися на Землю - це має статися в середині грудня.