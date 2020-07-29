Клімкін запропонував видати Україні затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнер"

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"У Мінську затримали російських бойовиків із ПВК Вагнера. Що вони там робили і чого хотіли перед президентськими виборами - це нехай Лукашенко з'ясовує і контролює. Але в мережі вже є їхні прізвища, я б швиденько їх перевірив, чи не воювали вони на Донбасі і якщо так, то вимагав би негайної видачі в Україну. По-перше, їм потрібно організувати тут показовий судовий процес, а по-друге, буде кого міняти на наших політичних в'язнів і заручників", - підкреслив Клімкін.

Як повідомлялося раніше, в Білорусі, під Мінськом, затримали 32 бойовиків російської приватної військової компанії Вагнера, ще одну особу було виявлено і затримано на півдні країни.