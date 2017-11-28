Климкин сообщил о подготовке США новых санкций против РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что Министерство финансов США ведет работу над новым списком российских физических и юридических лиц, в отношении которых будут введены санкции.

По слова министра, ожидается, что список будет представлен в начале следующего года.

"В конце января должен быть подготовлен Министерством финансов Соединенных Штатов с помощью всех американских институтов соответствующий список. Этот список сам по себе будет очень важным рычагом воздействия и рычагом давления на Россию", - рассказал глава МИД журналистам во вторник, 28 ноября, передает УНИАН.

Климкин напомнил, что украинская сторона тесно сотрудничала с представителями обеих палат Конгресса США в вопросе принятия Акта о противодействии российскому влиянию с помощью санкций.

"Я знаю, что наши американские друзья и партнеры очень серьезно работают над этим списком. И сам факт продвижения этих санкций, я считаю, должен служить очень хорошей возможностью для нас - повысить давление на Россию. Разумеется, в координации с Европейским Союзом", - подытожил министр.

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Как сообщалось, 28 ноября вступили в силу поправки к действующим санкциям США против России, которые предусматривают существенное сокращение сроков кредитования российских компаний.

В финансовом секторе сроки кредитования сокращены с 30 до 14 дней, а в энергетическом - с 90 до 60.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон утвердил список российских компаний, связанных с разведкой и оборонным сектором, которые попадут под американские санкции.

В перечень входят более 30 компаний и ведомств из России, в том числе и таких как Федеральная служба безопасности и Служба внешней разведки. Также там значатся концерны "Калашников", "Ижмаш", "Туполев", "Алмаз-Антей", "Рособоронэкспорт", "Ростех", "МиГ", "Сухой", "Адмиралтейские верфи", "Ижевский механический завод", "Оборонпром", "Уралвагонзвавод", "Вертолеты России" , Главное управление Генштаба ВС РФ. По материалам: УНИАН /