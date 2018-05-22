КНДР допустит зарубежных журналистов на ликвидацию ядерного полигона

Власти Северной Кореи разрешили иностранным журналистам присутствовать при разрушении ядерного полигона "Пунгери" на северо-востоке КНДР. В самолете, вылетевшем во вторник, 22 мая, из Пекина в Пхеньян, находились журналисты из США, Великобритании, Китая и России, сообщил в Twitter сотрудник британской телекомпании Sky News Майкл Гринфилд.

При этом власти КНДР, несмотря на сделанное ранее приглашение, не позволили подняться на борт самолета представителям СМИ Южной Кореи. До этого КНДР отменила намеченную на 16 мая встречу на высоком уровне с представителями Южной Кореи. Причиной стали совместные маневры, с 14 по 25 мая проводимые вооруженными силами США и Южной Кореи.

Пхеньян объявил о намерении ликвидировать испытательный полигон ядерного оружия до переговоров лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа, намеченных на 12 июня в Сингапуре. "Пунгери" планируется разрушить в ходе "церемонии" с 23 по 25 мая, сообщило агентство dpa. Этим символическим шагом власти КНДР намерены продемонстрировать готовность к отказу от ядерной программы. США готовы предоставить Пхеньяну гарантии безопасности, если Северная Корея осуществит стратегическое решение в сторону отказа от ядерного оружия, заявил ранее госсекретарь США Майк Помпео.

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