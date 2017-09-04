КНДР готовит пуск межконтинентальной баллистической ракеты - разведка Южной Кореи

Испытания водородной бомбы, которое КНДР провела накануне, не на шутку испугало большинство стран мира. Южная Корея и Япония готовятся совершенствовать собственные системы обороны, а Евросоюз и Соединенные Штаты готовы к новым санкциям и даже говорят о возможной военной ответ, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Новость о военной активности КНДР потрясла Южную Корею, где сейчас не чувствуют себя в безопасности. Местная армия начала срочные обучения, чтобы продемонстрировать собственную боеспособность. "Если мы ответим Северной Кореи на его языке - будет хаос и разруха. Надо спокойно поддерживать мирный диалог", - считает пенсионер из Сеула Ян Дон Чхоль. "То что делает Пхеньян - очень плохо. Нам надо усилить национальную оборону и дать надлежащий ответ на эту провокацию", - убежден предприниматель из Сеула Бае Сом Сук.

Столица Южной Кореи, сверхсовременное город-миллионник Сеул, расположенный всего в 30 километрах от границы с Северной Кореей. Чтобы нанести по нему удар, ракет не нужно - хватит артиллерии. Это основная причина, почему силовой сценарий, как ранее в Ираке или Ливии, западное сообщество применять боится. В Пхеньяне это очень хорошо понимают, поэтому и играют мускулами.

Разведка в Сеуле предупреждает, что очень скоро Пхеньян проведет новый тест, и он никому не понравится. "Мы предполагаем, что в ближайшее время Северная Корея выпустит межконтинентальную баллистическую ракету, чтобы продемонстрировать, что она способна доставить ядерную бомбу в Соединенные Штаты", - заявил и.о. министра обороны Южной Кореи Чан Куон-Су. Доволен и счастлив. Как Ким Чен Ын наблюдал за запуском баллистической ракеты КНДР

Испытана в КНДР водородная бомба в 5 раз мощнее той, которая в конце Второй Мировой уничтожила японский город Хиросима. "Ядерное оружие - это средство выживания для режима Кима. Вся их стратегия построена на том, чтобы как ядерная держава на равных говорить с Соединенными Штатами. Но несмотря на угрозы, реального удара по американской территории они вряд ли нанесут", - считает политолог Ян Му Джин.

Президент США Дональд Трамп называет испытания угрозой национальной безопасности. Наиболее вероятной реакцией Вашингтона новые санкции - прекращение торговли со всеми, кто торгует с КНДР, а это прежде всего Россия и Китай. Последний уже выразил возмущение такой идеей. "Пока мы делаем все возможные усилия, чтобы добиться мирного решения ядерного вопроса с Северной Кореей, в это же время наши собственные интересы подпадают под санкции. Это абсолютно неприемлемо, это нечестно", - заявил представитель МИД Китая Чен Шуан.

Корреспондент ТСН Яна Слесарчук