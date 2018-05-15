КНДР и Южная Корея согласовали встречу на высоком уровне 16 мая

КНДР и Южная Корея договорились провести встречу "на высоком уровне" 16 мая, передает DW.

Встреча пройдет в приграничной деревне Пханмунджом на линии разграничения двух Корей - здесь же 27 апреля состоялся исторический саммит лидеров обеих государств.

В ходе новой встречи делегации Пхеньяна и Сеула планируют обсудить имплементацию достигнутых ранее договоренностей, в частности, о полном ядерном разоружении на Корейском полуострове.

КНДР на переговорах представят 29 делегатов во главе с председателем Комитета по мирному воссоединению страны Ри Сон Гвоном. Южнокорейскую делегацию из пяти представителей возглавит министр объединения Чо Мен Ген.

Сеул и Пхеньян продолжают предпринимать шаги по сближению. 4 мая стало известно, что они согласовали свои часовые пояса и КНДР перейдет на единое с Южной Кореей время. Тогда же Северная Корея подала заявку в Международную организацию гражданской авиации (ICAO) с просьбой открыть авиамаршруты в Южную Корею.

Кроме того, как сообщили СМИ, руководство Северной Кореи начало демонтаж самого крупного в стране ядерного полигона Пунгери.

27 апреля 2017 года в деревне Пханмунджом произошла знаковая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и южнокорейского президента Мун Чжэ Ина. Она стала важной исторической вехой: руководитель Северной Кореи ступил на землю Южной впервые с 1953 года.