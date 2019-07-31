КНДР произвела очередной пуск ракет

Северная Корея в очередной раз произвела пуск нескольких баллистических ракет, сообщает Yonhap со ссылкой на Генеральный штаб Южной Кореи. Ракеты были запущены с полуострова Ходо в провинции Хонгендо на восточном побережье КНДР во вторник, 30 июля.

Количество и тип ракет в сообщении не указаны. В южнокорейском Генштабе сообщили, что отслеживают ситуацию на случай дополнительных запусков и прочей активности военных КНДР в регионе.

Отметим, что ракетный пуск был осуществлен КНДР менее чем через неделю после предыдущего. 25 июля Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Ракетные пуски со стороны КНДР были зафиксированы в 5:34 и 5:57 по местному времени (это 23:34 и 23:57 по киевскому времени), они были произведены из района города Вонсон. В обоих случаях ракеты пролетели около 430 км, что позволяет отнести их к тому же классу, который испытывался Северной Кореей в мае.

30 июня президент США Дональд Трамп символически пожал руку северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну в сильно укрепленной демилитаризированной зоне, разделяющей две Кореи. Трамп стал первым действующим президентом США, который вступил на территорию Северной Кореи после встречи с Кимом и который побывал в Объединенной зоне безопасности (ОАБ) - одном из самых опасных и милитаризованных мест в мире.

Отметим, что 27-28 февраля в Ханое состоялся второй саммит США-КНДР на уровне глав государств, целью которого стало достижение дальнейшего прогресса в выполнении договоренностей, достигнутых ранее в Сингапуре.

В первый день Трамп и Ким Чен Ын провели встречу в формате тет-а-тет, президент США оценил ее как "очень хорошую". Во второй Трамп и Ким не смогли достичь соглашения о реальных мероприятиях по денуклеаризации Корейского полуострова, однако северокорейский лидер заявил о своем намерении избавиться от ядерного оружия.

Саммит в Ханое завершился досрочно, но, по данным северокорейских СМИ, главы государств успели договориться о новой встрече.