КНДР согласилась на инспекцию своих ядерных полигонов американскими экспертами

Лидер КНДР Ким Чен Ын согласился на проверку ядерного полигона инспекцией США после заявления о прекращении ядерной программы.

Об этом сообщает Bloomberg.

Во время встречи с директором ЦРУ Майклом Помпео глава Северной Кореи согласился на просьбу США проинспектировать северокорейский ядерный полигон. Также Ким Чен Ын заявил о том, что нет причин не заморозить работу полигона, если будет гарантирована безопасность.

После того, как инспекторы получат официальное разрешение на доступ к полигонам КНДР, США рассматривают различные шаги для того, чтобы проверить работу ядерных объектов

Также, стало известно, что с понедельника, 23 апреля, Южная Корея прекращает вещание против КНДР из громкоговорителей в демилитаризованной зоне. Это будет сделано в преддверии межкорейского саммита, который пройдет 27 апреля.

"Мы надеемся, что эта мера приведет к прекращению взаимных нападок и пропаганды друг против друга", - заявило министерства обороны Южной Кореи.

Напомним, что 20 апреля президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что КНДР готова к полному ядерному разоружению Корейского полуострова без предварительных условий.