КНДР третий раз за недели провела ракетные испытания

Северная Корея дважды запустила неопознанные снаряды ближнего радиуса действия, что стало третьим за неделю ракетным испытанием в этой стране. О том, что Пхеньян провел очередные запуски ракет, сообщили власти Южной Кореи, передает BBC.

"Запуски произошли в 02:59 (четверг, 17:59 по Гринвичу) и в 03:23 по местному времени из района Йонгхунг в провинции Южный Хамген в Японском море, также известном как Восточное море", - сообщили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Корее.

По словам старшего научного сотрудника Федерации американских ученых Анкит Панды, этот район, по-видимому, является стартовой площадкой, которая раньше не использовалась.

Эти ракетные испытания рассматриваются как реакция на запланированные военные учения Южной Кореи и США, которые должны пройти в этом месяце.

Между тем Великобритания, Франция и Германия призвали Северную Корею вступить в "содержательные" переговоры с США.

После заседания за закрытыми дверями в Совете Безопасности ООН представители этих стран заявили, что международные санкции в отношении Пхеньяна должны полностью сохраняться до тех пор, пока КНДР не свернет свои программы в области ядерных и баллистических ракет.

Выступая в Белом доме, президент США Дональд Трамп сказал, что его не тревожат недавние испытания в КНДР, поскольку ракеты были малой дальности и "очень стандартными".

Напомним, 25 июля, утром Северная Корея запустила два неопознанных реактивных снаряда с ее восточного побережья.

Следующие две баллистические ракеты Пехньян испытал во вторник 30 июля.