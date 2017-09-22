КНДР угрожает миру новым испытанием водородной бомбы

Северная Корея может провести самые мощные испытания водородной бомбы в Тихом океане.

Так глава МИД КНДР Ли Ен Хо прокомментировал слова лидера страны Ким Чен Ына, который предупредил о действиях "на высшем уровне" в ответ на заявление Дональда Трампа, передает Ренхап.

- Это может быть самый мощный взрыв водородной бомбы в Тихом океане. Мы понятия не имеем о том, какие действия могут быть предприняты, так как приказы отдает лидер Ким Чен Ын, - сказал министр на полях 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее полным уничтожением, если она не откажется от программы создания ядерного оружия.