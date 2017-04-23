КНДР угрожает затопить американский авианосец США "Карл Винсон" одним ударом

В ответ на решение США отправить к КНДР авианосную ударную группу Пхеньян заявил, что Северная Корея готова "одной атакой" уничтожить американский авианосец "Карл Винсон".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на газету правящей Трудовой партии КНДР, передает "Слово и Дело".

"Наши революционные силы находятся в полной боевой готовности, чтобы потопить атомный авианосец США одним ударом", - сообщили в КНДР.

Как заявил Пхеньян, это покажет США мощь северокорейской армии.

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При этом в Северной Корее сравнили американский авианосец с "тучным животным" и подчеркнули, что удар по нему станет "наглядным примером демонстрации мощи военных сил" КНДР.

В МИД Австралии отреагировали на угрозы. "Ракеты КНДР "представляют угрозу соседям, а если не сдерживать Пхеньян, то и странам более широкого региона, включая Австралию", - сообщила глава австралийского МИД Джули Бишоп.

Напомним, поход "Карла Винсона" запланирован по маршруту к Корейскому полуострову через Австралию. В США сообщают, что больше не намерены мирится с ракетными испытаниями КНДР и готовы добиваться мира даже силовыми методами.

Слово і Діло

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