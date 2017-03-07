КНДР во время ракетных испытаний отработала возможный удар по базам США в Японии, - KCNA

Во время проведенного в минувший понедельник 6 января испытания четырех ракет, обладающая ядерным оружием Северная Корея, отработала возможные удары по базам США в Японии.

Об этом сообщило официальное информагентство Пхеньяна KCNA, передает агентство AFP.

Сообщается, что лидер страны Ким Чен Ын лично наблюдал за пусками ракет и дал приказ об их проведении.

Глава КНДР сравнил полеты ракеты с синхронными выступлениями воздушных акробатов, процитировало его агентство.

Перед военными стояла задача "атаковать базы американского империалистического агрессора в Японии", говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате испытаний, три из четырех ракет упали близко от границ Японии, в водах, которые считаются экономической зоной страны.

Вашингтон и Токио уже призвали провести внеочередное заседание Совбеза ООН для обсуждения запусков. Вероятно, что оно пройдет в среду, 8 марта.

Напомним, КНДР запустила сразу четыре баллистические ракеты.