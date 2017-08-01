КНДР запустила ракету с подводной лодки

Военные США обнаружили "чрезвычайно подозрительны и беспрецедентные уровне" активности подлодки КНДР и считают, что Пхеньян мог провести холодный пуск ракеты, сообщает телеканал CNN, передает УНН.

Отмечается, что для холодного пуска ракеты используется пар, который под высоким давлением выводит ракету с пускового контейнера в воздух. Это происходит до того, как заводятся ее двигатели, чтобы предотвратить повреждение подводной лодки, которая запускает ракету. Как сообщает телеканал, по данным США, испытания ракеты были проведены на верфи Sinpo в воскресенье 30 июля.

Напомним, США предупреждают, что готовы применить военную силу против КНДР , если это будет необходимо для прекращения ее ядерной программы, однако предпочитают глобальные дипломатические действия по Пхеньяна