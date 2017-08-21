Коалиция США нанесла авиаудар по базе ИГИЛ в Сирии: есть жертвы

Международная коалиция нанесла авиационный удар по базе ИГИЛ в Сирии, в результате чего погибли 27 мирных жителей, сообщает AFP.

"В результате ударов с воздуха со стороны коалиции под руководством США против ИГИЛ погибли 27 гражданских лиц в воскресенье в Ракке, Сирия", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что авиудары были произведены в густонаселенной области Аль- Баду в центре Ракки. Среди погибших семь детей.

По словам главы Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека Рами Абдул-Рахмана, дети погибают практически каждый день.

"Каждый день в результате бомбардировок погибают мирные жители. Чем ближе боевые действия доходят до густонаселенного центра города, тем больше смертей среди гражданского населения" - заявил Абдул-Рахман.

Как сообщал MIGnews.com.uа, сирийским властям удалось сорвать планы Запада по свержению режима в стране. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад. При этом он подчеркнул, что пока поставить точку в гражданской войне не удалось.