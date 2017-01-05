Когда речь идет о России, Трамп, кажется, видит слепое пятно - сенатор Грэм

Если сейчас не дать отпор России после ее хакерских атак на США, то же самое может случиться на следующих выборах уже со стороны Китая или Ирана, заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, комментируя сомнения избранного президента Дональда Трампа в причастности России к кибератакам.

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что США введут новые санкции против России по обвинению в хакерских атаках, об этом он сообщил в эфире CNN.

"Санкции будут, избранный президент Трамп. Я надеюсь, после пятницы вы поймете, что Россия повлияла на наши выборы. Они опубликовали информацию, порочащую Демократическую партию. Это действительно повлияло на Хиллари Клинтон", - заявил Грэм.

По его словам, то же самое может случиться на следующих выборах с республиканцами со стороны Ирана или Китая, если сейчас не дать отпор России.

Грэм отметил, что Трампу не нравится ядерное соглашение с Ираном, он понимает угрозы, исходящие от ИГИЛ, "но когда речь идет о России, он, кажется, видит слепое пятно".

"Если кандидат на важнейшую должность не понимает, на что нацелена Россия, я не поверю, что у него есть понимание для выполнения этой работы", - добавил Грэм.

Телеканал сообщил, что сенаторы и члены Палаты представителей выразили беспокойство из-за отношений кандидата на должности госсекретаря Рекса Тиллерсона с российскими властями. Президент России Владимир Путин наградил Тиллерсона орденом Дружбы, который является одной из самых высоких наград для иностранных граждан в России.

6 января пройдет встреча представителей американской разведки с Трампом.

В июле 2016 года хакеры взломали серверы Демократической партии США. Кандидат от демократов на пост президента Хиллари Клинтон заявила, что к этому причастны российские спецслужбы.

В октябре власти США, ссылаясь на данные американского разведывательного сообщества, официально обвинили Россию во взломе почты американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".

10 декабря Центральное разведывательное управление США пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США с целью помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу.

29 декабря 2016 года Государственный департамент США объявил персонами нон грата 35 российских дипломатов. В заявлении спикера Госдепа Марка Тонера говорилось, что их действия "не соответствовали дипломатическому или консульскому статусу".

Кроме того, президент США Барак Обама подписал указ о введении санкций против ФСБ и ГРУ, трех российских компаний, занимающихся интернет- технологиями, а также шести граждан РФ в связи с их вероятной причастностью к кибератакам на государственные и политические институты США.

После этого Трамп усомнился в причастности России к кибератакам на США.

Тиллерсон, предложенный избранным президентом США Дональдом Трампом на пост госсекретаря, выступал за отмену антироссийских санкций.