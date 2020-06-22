Колишній радник Трампа вирішив підтримати кандидатуру Байдена на президентських виборах у США

Колишній радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джон Болтон має намір голосувати за кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

Про це він заявив в інтерв'ю The Telegraph, передає "Інтерфакс-Україна".

"У 2016 році я голосував за Трампа, а не за Гілларі Клінтон.Тепер, побачивши цього президента зблизька, я не можу зробити це знову. Я турбуюся за країну, і він не представляє республіканську справу, яку я хочу підтримати", - сказав Болтон.

За словами колишнього радника президента, Трамп "не бачить різниці між своїми власними інтересами й інтересами країни".

"Він не знає різниці між національними інтересами США та інтересами Дональда Трампа. Виникає плутанина між національними інтересами і його особистими інтересами, що дуже небезпечно для країни", - заявив Болтон.

"Це означає, що немає послідовної теми або стратегії. Рішення, прийняте в один день, може бути легко змінене на наступний", - додав він.

Нагадаємо, 6 червня Байден офіційно став кандидатом у президенти США.

Президентські вибори в США мають відбутися в листопаді 2020 року. Головними суперниками стануть Байден і діючий президент Трамп, який представляє Республіканську партію. Раніше кандидатуру Байдена підтримали Гілларі Клінтон і Барак Обама.