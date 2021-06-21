Комітет ПАРЄ відхилив усіх кандидатів у судді ЄСПЛ від Росії

Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи відхилив усіх кандидатів від Російської Федерації в судді Європейського суду з прав людини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram-каналі повідомив член української делегації в ПАРЄ, народний депутат від "ЄС" Олексій Гончаренко.

За його даними, весь список кандидатів від Російської Федерації в судді Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) був відхилений комітетом з вибору суддів ЄСПЛ Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку з несправедливим проведенням конкурсу в самій РФ.

У зв'язку з цим на червневій сесії ПАРЄ, яка почалася сьогодні, суддю ЄСПЛ від Росії обрано не буде.

"У середу комітет засідатиме знову, проросійське лобі намагається ще раз спробувати провести це питання", додав Гончаренко.

Від України на посаду судді Європейського суду з прав людини претендують Микола Гнатовський, Гаяне Нуріджанян та Олександр Мережко.

У Страсбурзі сьогодні починається літня сесія ПАРЄ, яка триватиме до 24 червня. Депутати планують розглянути ситуацію з кримськими татарами в окупованому Росією Криму та проведуть термінові дебати щодо ситуації в Білорусі.