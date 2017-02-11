Командующему ВВС Литвы, который решился на ремонт вертолетов в России в обход санкций, дали отпор

Отстраненный несколько месяцев назад от должности командующего Военно- воздушными силами Литвы, полковник Аудронис Навицкас будет уволен.

Об этом по итогам служебного расследования заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает Delfi.lt.

Минобороны с ноября прошлого года расследовало планы отремонтировать в РФ два военных вертолета, предназначенных для поиска и спасения. Полковник был отстранен в начале расследования, но он решил обжаловал это решение в суде.

"Имеющиеся материалы свидетельствуют, что решение о ремонте вертолетов и выделении для этого средств было принято с условием, что ремонт не будет проводиться на территории России или у поставщиков этой страны. Полковник А. Навицкас, будучи высшим должностным лицом ВВС, не обеспечил реализации политической установки, высказанной на заседании Совета по оборонным ресурсам Минобороны от 9 февраля 2016 года - не ремонтировать военные вертолеты в России. Национальная безопасность не согласуется со свободной трактовкой политических установок", - заявил министр обороны.

Ремонт вертолетов Ми-8Т в России в прошлом году утвердила комиссия по конкурсным закупкам во главе с представителем Министерства обороны, главкомом ВВС и главой Департамента по вооружениям и системам управления Минобороны, однако процесс был остановлен в ноябре.

В Министерстве инотранных дел Литвы заявили, что ремонт вертолетов в России нарушил бы введенные санкции Евросоюза против Москвы и позицию самого государства.