Комендантська година і відсутність заходів: у Латвії вводять локдаун

У Латвії на тлі збільшення числа хворих коронавірусом вводять локдаун. Він почне діяти з четверга, 21 жовтня.

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш, передає РБК-Україна з посиланням на Skaties.

Локдаун в Латвії діятиме протягом чотирьох тижнів до 15 Листопада.

За словами прем'єра, майже всі магазини, розважальні заклади та інші служби, а також школи будуть закриті. Водночас у країні діятиме нічна комендантська година з 20: 00 до 5: 00.

Каріньш зазначив, що рішення про введення локдауна в Латвії було прийнято тому, що охоплення вакцинацією в Латвії занадто низький.

"Багатьом може здатися незрозумілим, чому у нас все так, а в Данії та Ірландії - ні. Причина в тому, що процес вакцинації не увінчався успіхом, як це було задумано", - заявив він.



