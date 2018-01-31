Комиссии Сената Польши поддержали скандальный закон об Институте национальной памяти

За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Три комиссии Сената Польши в среду поддержали законопроект об изменениях в закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов", сообщает "Польское радио".

Отмечается, что законопроект поддержали комиссии по правам человека, верховенства права, а также культуры и СМИ.

Представители комитетов отклонили предложение вычеркнуть из закона запись о "преступлениях украинских националистов" и не согласились на поправку сенатора Яна Рулевского, который хотел, чтобы из поправки убрали приговор в виде лишения свободы, оставив только штраф и ограничение свободы.

Комитеты также не согласились с поправками, предложенными сенатором Ежи Федоровичем, которые уточняли уголовное положение поправки в закон об Институте национальной памяти путем введения формулировки "концентрационные лагеря" и "лагеря смерти".

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило глубокую обеспокоенность в связи с принятием польским парламентом этого законопроекта. Украинское внешнеполитическое ведомство призвало официальную Варшаву к продолжению конструктивного диалога по чувствительным для обеих стран исторических вопросов.

Напомним, что 26 января Сейм Польши поддержал в третьем чтении пакет законов о внесении изменений в законодательство об институте национальной памяти. Один из законопроектов, предложенный правопопулістською партией "Кукиз'15", направленный на запрет "бандеровской идеологии". За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

По материалам: Польське радіо