Комиссия ООН обвинила войска Асада в атаке на свой гумконвой и применении химоружия

Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии обвинила ВВС Сирии в атаке на гуманитарный конвой под Алеппо 19 сентября 2016 года, передает Reuters. В докладе комиссии эти действия названы военным преступлением. В документе также указывается, что предыдущее расследование этой трагедии не смогло установить виновных.

Следователи считают, что сирийские военные «тщательно спланировали и безжалостно провели воздушный налет на конвой ООН и сирийского Красного Полумесяца в Орум Аль-Кубра, в сельской местности к западу от Алеппо, в результате чего погибли 14 сотрудников гуманитарной миссии».

Выжившие после налета заявили, что атака проходила в три этапа. По их словам, сначала вертолеты сбросили бочковые бомбы на складские помещения и жилой дом неподалеку, затем последовал еще один удар, нанесенный уже самолетами. После этого авиация расстреливала находившихся на земле из пулеметов, утверждают они.

Сразу после трагедии США указали на причастность к атаке российской авиации. Москва обвинения отвергла, а министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал провести тщательное и беспристрастное расследование.

Кроме этого, комиссия считает, что подконтрольные президенту страны Башару Асаду военные силы использовали химическое оружие при борьбе с повстанцами в Алеппо (об этом ранее заявляли международные правозащитники). «На протяжении всего 2016 года сирийские военно-воздушные силы наносили воздушные удары по восточной части Алеппо с использованием бочковых бомб с хлором. Нет никакой информации, которая подтверждает использование химического оружия российскими военными силами», — отмечается в отчете.

Авторы доклада при этом отмечают, что небо над Алеппо контролировали как сирийские воздушные силы, так и ВКС России, которые «используют одинаковое вооружение и самолеты, что делает невозможным определение их принадлежности во многих случаях».

Авторы доклада также обвинили силы Асада в препятствовании отъезду мирных граждан из Алеппо (тактика создания живого щита) и блокаде города, которая вынуждала оппозиционные силы «сдаваться или голодать».

Независимая международная комиссия по расследованию событий в Сирийской Арабской Республике была создана 22 августа 2011 года в соответствии с резолюцией S-17/1 Совета ООН по правам человека. Доклад был подготовлен на основании 291 интервью с пострадавшими и свидетелями, а также на данных анализа судебно-медицинской экспертизы и снимков из космоса.