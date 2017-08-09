Комиссия по смоленской катастрофе нашла следы взрыва на Ту-154М

В Польше подкомиссия по делам нового расследования авиакатастрофы Ту-154М под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качиньский, заметила признаки взрыва на левом крыле самолета. Об этом сообщает Польское радио.

В заявлении комиссии сказано, что "разрушение левого крыла Ту-154М не началось в результате столкновения с березой на участке Бодина. Распад крыла начался до столкновения с березой", а кроме того "многочисленные разрушения левого крыла Ту-154М имеют признаки взрыва".

В апреле 2010 года президентский авиалайнер Ту-154М Воздушных сил Польши выполнял рейс по маршруту Варшава-Смоленск, но при посадке на аэродром Смоленск-Северный лайнер потерпел крушение. Все 96 человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них - экс-президент Польши Лех Качиньский и его жена Мария.